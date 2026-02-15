Baltikumi parimaks loovagentuuriks tõusis uus nimi. Juht: edu taga on distsipliin
Kui Baltikumi agentuuride edetabelites on varem domineerinud teised nimed, siis tänavu tõusis McCann Riia esikohale mitte suuremate eelarvete või žüriile meeldimise nimel loodud ideedega, vaid distsipliini, järjepidevuse ja strateegilise täpsusega.
Kristaps Silins, McCann Groupi tegevjuht Riias ja brändistrateeg
Foto: McCann Riga
McCann Riia tegevjuhi ja brändistrateegi Kristaps Silinse sõnul ei sünni edu üleöö, vaid tegemist on teadlikult juhitud protsessiga, kus loovus teenib päris ärilisi probleeme ja auhinnad on selle loomulik tagajärg, kirjutab teemaveeb Best Marketing.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Majutusettevõtete TOPi esikümnesse kuuluvad valdavalt tegijad, kes on turul juba kindlalt kanda kinnitanud. Tugev bränd, järjepidev teenuse kvaliteet ning oskus muutuvates oludes kohaneda on aidanud tuntud tegijatel püsida konkurentidest sammu ees.
Tänavu pääses alla kahe miljoni eurose portfelliga esisaja sisse vaid kuus kodumaist investorit. Võrreldes mulluse edetabeliga tõusis pea 2000 koha võrra noor investor, kes on kogu portfelli panustanud LHV Groupi aktsiatele. “Usun, et kasvufaas pole veel läbi.“
Eesti põllumajandus seisab olukorras, kus väetiste kasutamine väheneb juba mitmendat aastat järjest, kuid samal ajal kasvab surve saagikusele ja tootmise efektiivsusele. Põllumehed peavad toime tulema nii madalate vilja hindade, kallinenud sisendite kui ka geopoliitiliste mõjudega, mis ulatuvad otse väetiseturu südamesse.