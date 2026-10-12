Trump ähvardas Ukraina relvatarned peatada

Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huuthid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama.
See, et Trump on Ameerika Ühendriikide president, paneb paljusid õhku ahmima, kuid mida räägib tema võimulolek tänapäeva maailma ja inimeste kohta laiemalt, mõtiskleb psühhoanalüütik Manfred F. R. Kets de Vries.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.