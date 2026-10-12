AI-buumi võlaga rahastamine aeglustus septembris järsult

USA investeerimispanga D.A. Davidson analüütik tõstis mälukiipide tootja Micron Technology hinnasihi tervelt 3000 dollarini, leides, et turg alahindab ettevõtte kasvuvõimalusi ja eesootavat aktsiate tagasiostu.
Eestisse andmekeskustesse investeerimiseks partneri leidmisest teatanud Sunly loodab uute suurtarbijate toel kiirelt valmis ehitada gigavati ulatuses parke. Järgmine suur samm tuleb uue omakapitali kaasamisena.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.