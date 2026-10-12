LHV leidis Ühendkuningriiki uue juhi

74% Eesti inimestest ei usu, et riiklik pension tagab neile normaalse äraelamise, kuid pensionisüsteemis kogumist jätkanute vara on samal ajal kasvanud reformijärgselt 4,3 miljardilt eurolt 7,9 miljardini, ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.
Lightyeari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHVst investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.