Microsoft taastas nelja triljoni dollari suuruse turuväärtuse

Tehnoloogiagigant Microsoft avalikustas kolmapäeval oma neljanda kvartali majandustulemused, mis ületasid Wall Streeti prognoose nii käibe kui ka kasumi osas. Suurima hoo andis pilveteenuse Azure tugev kasv, mis ületas esmakordselt 100 miljardi dollari künnise.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.