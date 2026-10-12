Kunstnike Liit tuli pettusest välja tugevamana ja plaanib ülejäänud rahaga kunstielu edendada

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Lisaks tähendab tulemus, et liit saab tänu oksjonile katta petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos.
Eesti Kunstnike Liit müüb oktoobris erakorralisel oksjonil 162 kunstiteost. Kolmepäevase enampakkumisega püüab liit leevendada kevadise pettuse tagajärgi, mille tõttu viidi tema pangakontodelt välja ligi 700 000 eurot.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.