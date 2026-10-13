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Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”

Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahi alt pääsenud krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut krüptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses välja muster, mille tõttu nad kinni peeti.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • kuidas põhjendab prokuratuur väidet, et Martin Manderi ja Sulev Kohjuse tegevuses joonistub välja jätkuv muster ka pärast vahi alt vabanemist;
  • mida räägib uus krüptoprojekt BlueMan ärimeeste plaanide, võimaliku rahateenimise ja investoritele antud lubaduste kohta.
1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
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