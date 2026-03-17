Suhtekorraldaja pääses 300 000eurosest leppetrahvist. “Pahatahtlik hagi ettevõtte kurnamiseks”
PR-ettevõtja Merlis Nõgene suutis kohtus tõrjuda endise partneri Sandor Liive 300 000 euro suuruse nõude, sest ringkonnakohtu äsja jõustunud otsuse järgi ei saa osanike lepingusse kirja pandud leppetrahvi nõuda juhatuse liikmelt.
Kunagi Eesti Energiat juhtinud Sandor Liive ja suhtekorraldusfirma Callisto teiste osanike vahelt on läbi jooksnud suur paks must kass ning Liive on läinud kentsakas äritülis oma äripartnerite vastu kohtusse.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.