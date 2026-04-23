Raadiokava: kas Rain Lõhmus on oraakel või lõhkuja?

Kas LHV suurim omanik Rain Lõhmus on pigem oraakel, kes ütleb välja valusa tõe, või riskib ta sellega lõhkuda midagi, mida on väga raske uuesti üles ehitada? Sel teemal arutleme reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis juhtimiskoolitaja Eero Sikkaga.
Riigikantselei AI-tiimi juhilt Kirke Maarilt uurime, miks otsustas valitsus hakata korraldama tasuta AI-koolitusi ja millist turutõrget sellega kõrvaldatakse, või on tegemist Reformierakonna valimiskampaania kulude maksumaksja kraesse keeramise näitega.
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Credit24 kaubamärgi all tegutseva IPF Digitali Austraalias toimuvat finantsteenuste äri korraldatakse Tallinnast, kus tööpäev käib Austraalia ajavööndis ning meeskonnas on töötajaid 19 riigist. Pärast hommikul lõppevat tööpäeva tuleb stuudiosse selle tiimi juht Kristjan Jasinski.
Neljapäval valiti välja arvamuslugude konkursi Edukas Eesti parimad tööd. Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe tuleb stuudiosse ja selgitab, miks just need tekstid ja ideed pälvisid žürii tunnustuse.
Lisaks kuulete hommikuprogrammis Linda Eensaare kultuurisündmuste soovitusi ja teemaveebi Raamatupidaja.ee juhi Mare Timiani intervjuusid Pärnus neljapäeval alanud finantskonverentsil osalejatega. Teeme ka kokkuvõtte börsifirmade kvartalitulemustest, mis neljapäeval Skandinaavias ja USAs avaldatakse.
Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Stiine Reintam.
10.00–11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”
Aprillikuu saates arutleme välismaal töötajate värbamise, tööjõurenditeenuse ja iseseisva teenuse osutaja kasutamise ning seotud riskide ja muude töösuhetega seotud strateegiliste küsimuste üle. Saatekülalised on globaalse veebipõhiseid isikusamasuse tuvastamise teenuseid pakkuva ettevõte Veriff juriidilise osakonna juht Ulla Helm ja Soraineni tööõiguse valdkonna juht Pirkko-Liis Harkmaa.
11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates tuleb juttu Rain Lõhmuse väljaütlemistest Äripäeva raadios, jätkuvalt pingelisest olukorrast Lähis-Idas, tuntud veebiäri surnuist üles tõusmisest ja teistest avalikkuses enim kõneainet pakkunud teemadest.
Stuudios on ajakirjanikud Kristjan Kurg, Indrek Lepik ja Ken Rohelaan saatejuhi rollis.
13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saate teema on strateegiapäevade tulemuslik läbiviimine. Külaliseks on Futuristi strateegiaekspert Andres Kostiv.
Saates räägitakse sellest, kuidas hoida strateegiapäevad samaaegselt struktureeritud ja inspireerivad. Kostiv rõhutab, et oluline on alustada osalejate tugevuste ja õnnestumiste esiletoomisest, mis loob positiivse fooni ja avab inimesed sisukaks panustamiseks. Samuti tuuakse välja, et ka tippjuhtkonnad väärtustavad järjest enam mängulisemaid ja kaasavamaid formaate, mis toetavad paremat koostööd ja otsustamist.
Saadet juhib Helen Klettenberg.
15.00–16.00 “Tervisetark”. Saade keskendub meeste kiilaspäisusele – mis seda põhjustab ja millised on tänapäevased ravivõimalused. Juhtiv nahaarst ja skinfluencer dr Alina Brokk ning Medemis kliiniku juht ja vastutav õde Mari Karpender räägivad nii müütidest, ravimitest kui ka protseduuridest ning selgitavad, millal on õige aeg abi otsida.
Saadet juhib Violetta Riidas.
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