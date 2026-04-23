Tagasi Raadiokava: kas Rain Lõhmus on oraakel või lõhkuja? LHV Groupi asutaja ja nõukogu esimehe Rain Lõhmuse intervjuu Äripäeva raadios tekitas tormi, mille järellainetus jätkub ka reedeses saatepäevas.

06.45–09.45 “Hommikuprogramm”

Kas LHV suurim omanik Rain Lõhmus on pigem oraakel, kes ütleb välja valusa tõe, või riskib ta sellega lõhkuda midagi, mida on väga raske uuesti üles ehitada? Sel teemal arutleme reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis juhtimiskoolitaja Eero Sikkaga.

Riigikantselei AI-tiimi juhilt Kirke Maar ilt uurime, miks otsustas valitsus hakata korraldama tasuta AI-koolitusi ja millist turutõrget sellega kõrvaldatakse, või on tegemist Reformierakonna valimiskampaania kulude maksumaksja kraesse keeramise näitega.

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Stuudios on ajakirjanikud Kristjan Kurg, Indrek Lepik ja Ken Rohelaan saatejuhi rollis.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saate teema on strateegiapäevade tulemuslik läbiviimine. Külaliseks on Saate teema on strateegiapäevade tulemuslik läbiviimine. Külaliseks on Futurist i strateegiaekspert Andres Kostiv.

Saates räägitakse sellest, kuidas hoida strateegiapäevad samaaegselt struktureeritud ja inspireerivad. Kostiv rõhutab, et oluline on alustada osalejate tugevuste ja õnnestumiste esiletoomisest, mis loob positiivse fooni ja avab inimesed sisukaks panustamiseks. Samuti tuuakse välja, et ka tippjuhtkonnad väärtustavad järjest enam mängulisemaid ja kaasavamaid formaate, mis toetavad paremat koostööd ja otsustamist.

Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Saade keskendub meeste kiilaspäisusele – mis seda põhjustab ja millised on tänapäevased ravivõimalused. Juhtiv nahaarst ja skinfluencer dr Saade keskendub meeste kiilaspäisusele – mis seda põhjustab ja millised on tänapäevased ravivõimalused. Juhtiv nahaarst ja skinfluencer dr Alina Brokk ning Medemis kliiniku juht ja vastutav õde Mari Karpender räägivad nii müütidest, ravimitest kui ka protseduuridest ning selgitavad, millal on õige aeg abi otsida.

Saadet juhib Violetta Riidas.

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