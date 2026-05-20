USAst saabunud teadlane loob ravimit, mis võib aidata iga kümnendat inimest

Kakskümmend aastat Ameerika Ühendriikides töötanud Peterburi arst ja teadlane kolis Narva-Jõesuusse ja nüüd käivad tema väljatöötatud ravimi prekliinilised uuringud.
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- miks otsustas Aleksei Bagrov pärast 20 aastat USAs just Narva-Jõesuusse kolida ja kuidas FBI tema lahkumist käsitles;
- kuidas jõudis kroonilise neeruhaiguse vastu loodav arendus Tartu ülikooli eelkliiniliste katseteni ning millist lahendust seal praegu testitakse;