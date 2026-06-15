Taavet Hinrikus ostis esimese eestlasena osaluse NBA meeskonnas. “Suur au”

Seni on Eesti meedia radari alt välja jäänud erakordne sündmus: Eesti ettevõtjast investor Taavet Hinrikus sai ühe maailma mainekaima korvpalliliiga NBA klubi, Portland Trail Blazers, osanikuks. Hinrikus kuulub investorite gruppi, mis ostis klubi 4,25 miljardi dollari eest.

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