Invego ja Reterra rajavad Riiga 37 miljoni eurose elamukvartali

Kristjan-Thor Vähi kinnisvaragruppi Invego kuuluv Läti tütarfirma Invego Marupe Sirds sõlmis sealse ehitusettevõttega Ekoteh Buve ehituslepingu, et viia ellu Riia lähistel asuva Mārupes Sirds elurajooni esimese ehitusetapp.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.