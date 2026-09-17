Inteli juht: järgmisel aastal on mälukiipide põud veelgi hullem
Inteli tegevjuht Lip-Bu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga.
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hinnangul võib Elon Muski plaan rajada üks maailma ambitsioonikamaid kiibitootmiskomplekse Terafab tunduda hulljulge, kuid just Musk võib olla inimene, kes suudab selle ellu viia.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.