Nvidia tegevjuht lubab järgmiseks aastaks kiibimüügi kahekordistumist
Nvidia tegevjuht Jensen Huang sõnas neljapäeval meediale, et kavatseb järgmisel aastal müüdavate kiipide kogust kahekordistada. Nõudlus tehisintellekti kiipide järele kinnitab, et võidukäik vähemalt lähiajal ei rauge.
Inteli tegevjuht Lip-Bu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga.
Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25 000 Lucidi täielikult isejuhtivat autot.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.