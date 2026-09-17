Kiibiaktsiate võidukäik ja odavnev nafta tõid USA börsile ralli

Nvidia tegevjuht Jensen Huang sõnas neljapäeval meediale, et kavatseb järgmisel aastal müüdavate kiipide kogust kahekordistada. Nõudlus tehisintellekti kiipide järele kinnitab, et võidukäik vähemalt lähiajal ei rauge.
Inteli tegevjuht Lip-Bu Tan hoiatas valdkonna üritusel, et nõudlus mälukiipide järele ei rauge ning hinnatõus jätkub ka järgmisel aastal, vahendas Yahoo Finance. Kiibitootjate aktsiad reageerisid väljaütlemisele tõusuga.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.