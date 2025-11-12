Hinrikus ja Tamkivi kolivad emafirma Ühendkuningriigist Eestisse

Starship Technologies kaasas hiljutises rahastusvoorus 50 miljonit dollarit, et arendada oma äritegevust ja rahvusvahelist robotiparki nii Eestis, Euroopas kui ka USAs. Rahastusringi juhtis riskikapitalifond Plural.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.