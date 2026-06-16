Ettevõtjate vestlusring: noorte juures on vaid üks halb asi – neid jääb järjest vähemaks

Rakveres uksi tootva JELD-WENil oli tänavune aasta erandlik, sest kui tavaliselt on noori tikutulega taga otsitud, siis sel aastal on tööle võetud 30 inimest, kellest kümme on nooremad kui 25 eluaastat, rääkis tehasejuht Artur Ševtšuk Lääne-Virumaa majanduskonverentsil.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks õnnestus JELD-WENil tänavu palgata tavapärasest rohkem noori ja mida ütles selle kohta tehasejuht Artur Ševtšuk;

kuidas sunnib tööjõupuudus ettevõtteid tootmist automatiseerima ja töökohti noortele atraktiivsemaks muutma;