Tööandja maine on kallim, kui arvad – ühe töötaja asendamine läheb maksma pool tema aastapalka „Ühe töötaja asendamise kulu on keskmiselt pool tema aastapalgast," ütleb tööandjabrändingu agentuuri Instar asutaja ja tegevjuht Kersti Vannas. "Kui voolavus on suur ja tööandja maine nõrk, muutub see ettevõttele väga kulukaks."

Prisma Peremarketi turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin ja personalidirektor Maren Penu ning tööandjabrändingu agentuuri Instar asutaja/tegevjuht Kersti Vannas.

Foto: Äripäev

„Värbamiskampaania on taktika, tööandja bränding aga strateegia,“ rõhutab ta saates ta saates „Eetris on turundusuudised“.

Tema sõnul peab organisatsioon mõtlema mitte ainult tänaste värbamiste peale, vaid ka sellele, kuidas tagada tööjõudu tulevikus, arvestades sellega, mida teeb Eesti demograafia.

Vannas toob esile veel ühe olulise erinevuse: „Me võime kõik teada Microsofti kui brändi, aga kui paljud teavad, milline tööandja Microsoft on? Brändi tuntus ei tähenda automaatselt atraktiivsust tööandjana.“

Prisma Peremarket i turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin tunnistab, et ainult värbamiskampaaniatele lootma jääda ei saa: „Kampaania ajal saad küll palju kandideerijaid, aga kohe pärast seda langeb huvi. Bränding aitab hoida püsivat nähtavust ja usaldust.“

Personalidirektor Maren Penu lisab, et suurim õppetund senises tööandjabrändingu projektis on olnud töötajate kaasamine: väärtused peavad tulema pärisinimestelt, mitte juhtkonnalt – ainult nii sünnib usutav tööandja bränd.

Saates räägime, kuidas tööandja brändingut sisuliselt üles ehitada, milliseid mõõdikuid jälgida ning kuidas vältida tüüpvigu.

Saadet juhib Keit Alev.