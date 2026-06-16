Euroopa lepib USAga sõlmitud ebavõrdse kaubandusdiiliga

ST Sisuturundus

“Kõige rumalamad otsused tehakse paanikas olles,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kelle sõnul muutis Lähis-Ida geopoliitiline pinge Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaraturul ostjad küll ettevaatlikumaks, kuid kardetud hinnalangust endaga ei toonud. Pigem on näidanud viimased kuud seda, millistele projektidele ja piirkondadele jagub nõudlust ka siis, kui ajad pole kõige stabiilsemad.