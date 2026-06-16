Euroopa lepib USAga sõlmitud ebavõrdse kaubandusdiiliga

USA ülemkohtu otsus Donald Trumpi tariifid tühistada paiskas reede õhtul USA kaubanduspoliitika kaosesse: valitsus peab ettevõtjatele tagastama kuni 170 miljardit dollarit, samal ajal kui Trump kehtestas kiiresti uued tollid. Edasi ootab ees pikk juriidiline vaidlus.
“Kõige rumalamad otsused tehakse paanikas olles,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kelle sõnul muutis Lähis-Ida geopoliitiline pinge Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaraturul ostjad küll ettevaatlikumaks, kuid kardetud hinnalangust endaga ei toonud. Pigem on näidanud viimased kuud seda, millistele projektidele ja piirkondadele jagub nõudlust ka siis, kui ajad pole kõige stabiilsemad.