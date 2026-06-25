Politsei tuvastas veel ühe kahtlustatava Eesti ühes suurimas andmeröövis

Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks mehe, keda on alust kahtlustada Apotheka kliendikaardisüsteemi ebaseaduslikus sisenemises ja andmete allalaadimises.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda

artiklit lugedes teada: kuidas jõudsid uurijad Apotheka andmelekkes teise kahtlustatavani;

mida tähendab rahvusvaheline tagaotsitavaks kuulutamine ja kuidas võib kahtlustatava väljaandmine Eestile toimuda;