Rutte käis tippkohtumise eel Trumpi meelitamas. “Nad tahavad näha teid juhirollis”

USA president Donald Trump ütles, et ootab NATO liitlastelt lojaalsust, kritiseerides samal ajal allianssi, et see ei reageerinud piisavalt USA ja Iisraeli sõjas Iraani vastu.

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artiklit lugedes teada: kuidas püüdis Mark Rutte vahetult enne NATO tippkohtumist Donald Trumpi mõjutada ja miks see alliansile oluline on;

mida paljastavad Trumpi teravad etteheited Euroopa liitlastele NATO sisepingete ja lojaalsusootuste kohta;