USA ja Iraan allkirjastasid sõja lõpetamise leppe

USA ja Iraan allkirjastasid elektrooniliselt vahepealse kokkuleppe, mis pikendab relvarahu ning pakub Iraanile külmutatud varade vabastamist ning naftasanktsioonide lõppemist.

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kuidas mõjutab Hormuzi väina avanemine naftahindu, energiaturgu ja Iraani külmutatud varade vabastamist;