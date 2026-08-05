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Tööstusettevõtete tootmine vähenes viiendat kuud järjest

Tööstusettevõtted tootsid selle aasta juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal, töötlevas tööstuses kahanes toodang 5,3%, teatas statistikaamet.
Puidutööstus kahanes Eestis aastaga juunis 2%, pildil oleva Barruse käive oli teises kvartalis suurem kui aasta tagasi.
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