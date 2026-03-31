40 miljonit maha mänginud Baltcapi fondijuht sai Olympicu juhilt isiklikku tähelepanu ja kingitusi

Olympicu kasiinoketi ja Olybeti internetikasiino Luksemburgis registreeritud emafirmat Odyssey Europe Holdcot ähvardab suur risk, et kontsern ei suuda aasta lõpus refinantseerida 200 miljoni euro väärtuses võlakirju.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.