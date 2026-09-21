Meta aktsia hüppas üle 10% pärast hinnasihi tõstmist

USA aktsiad liikusid esmaspäeva börsipäeva alguses kergelt ülespoole, samal ajal kui naftahinnad langesid ning investorid hindasid jätkuvalt Föderaalreservi intressitõusu mõju ja geopoliitilist ebakindlust.
Kinnisvaraarendaja Everaus pani Kangru ridamajade projekti rahastanud investorid valiku ette: viia oma laen tütarettevõttesse üle või allutada see pangale. Investor keeldus mõlemast ja nõudis laenuraha tagasi.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.