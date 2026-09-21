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Meta aktsia hüppas üle 10% pärast hinnasihi tõstmist

Meta aktsia tõusis päevasiseses kauplemises enam kui 10%, pärast seda kui Wells Fargo tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti ning Meta Muse’i tehisintellektirakendus kerkis Apple’i App Store’is esikohale.
Meta tegevjuht Mark Zuckerberg on tehisintellektiüksuse ümber korraldanud ja palganud Scale AI kaasasutaja Alexandr Wangi ettevõtte tehisintellektijuhiks.
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