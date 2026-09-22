Studioworksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon: meil on täielik laviin

Tööinspektsioon andis teada, et Studioworksi maksmata palkadega seoses on neid tabanud päringute laviin. Pärast Äripäeva artikli ilmumist hakkas omanik palkasid välja maksma ja selgitas viivitust pangaprobleemiga.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendas Craig Hilton palgamaksete viibimist ja mida räägib tööinspektsioon töötajate võimalustest raha kätte saada;
- mis toimus Studioworksi kontori juures pärast skandaali puhkemist ning mida näitasid varasemad töövaidlused ettevõtte kohta.
(2 punkti)