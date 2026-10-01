Äripäev sai kahe ettevõttega peetud vaidluses pressinõukogus õiguse

Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest

Auhinnatud Eesti tööstusettevõttes töötanud välismaalased kirjeldavad, kuidas neid tööl alandati ja ähvardati, ning nende sõnul polnud korras ka kõik dokumendid. Ettevõte lükkab kõik süüdistused tagasi ja nimetab seda laimukampaaniaks.