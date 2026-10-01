Äripäev sai kahe ettevõttega peetud vaidluses pressinõukogus õiguse

Lisatud helifail personalijuhi ja töötaja vestlusest
Auhinnatud Eesti tööstusettevõttes töötanud välismaalased kirjeldavad, kuidas neid tööl alandati ja ähvardati, ning nende sõnul polnud korras ka kõik dokumendid. Ettevõte lükkab kõik süüdistused tagasi ja nimetab seda laimukampaaniaks.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.