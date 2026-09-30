Apple’i uus tegevjuht John Ternus plaanib koondamisi
Mõni aeg tagasi Apple’i tegevjuhi kohale asunud John Ternus plaanib koondamisi ja mitme projekti tühistamist, et muuta tehnoloogiagigant efektiivsemaks. Otsuse taga on eeskätt mälukiipide terav defitsiit ja kasvav kulusurve.
Kolmapäeval pärast USA börsi sulgumist avaldab tulemused mälukiibitootja Micron Technology. Investorite jaoks on see oluline sündmus, sest Microni numbrid annavad värske pildi nii mälukiipide turu kui ka kogu tehisintellekti investeerimisbuumi seisust.
Nvidia suurendas oma aktsiate tagasiostuprogrammi volitust rekordilise 150 miljardi dollari võrra, ületades Apple’i 2024. aastal tehtud 110 miljardi dollari suurust mahtu. Tegu on ajaloo suurima aktsiate tagasiostuprogrammi mahu kasvuga.
Fondiosakutesse saab investeerida kuni 30. septembrini
Investeeringute haldamise ettevõte Lords LB Asset Management käivitab oma ajaloo esimese fondiosakute avaliku pakkumise. 2.–30. septembrini saavad Leedu ja Eesti investorid investeerida alates 1 eurost uude fondi Baltic Core Property Fund, mis kujundab Läänemere piirkonna riikides rahavoogusid tootva tippklassi ärikinnisvara portfelli. Lätis on mittekutselistele investoritele minimaalne investeeringusumma 100 000 eurot.