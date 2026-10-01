Ene-Margit Tiit: äkki peaks ka kodukontoris töötamist õpetatama?

Võib-olla peaks kodukontoris töötamise jaoks vajaliku vastutustunde ja enesedistsipliini kasvatamine kuuluma kutseõppe juurde, kirjutab Tartu Ülikooli emeriitprofessor, rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millistel töödel toimib kodukontor Ene-Margit Tiidu hinnangul kõige paremini ja miks ei saa ka siis kolleegidega kohtumistest päriselt loobuda;
- miks võib kodukontori lubamine osale töötajatele, aga mitte kõigile, tekitada pingeid ning mida pakub Tiit lahenduseks kutseõppes.