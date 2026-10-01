Tagasi ST Ettevõtete võrdlus nüüd Infopangas ettevõtete finantsandmete võrdlusgraafikud. Nüüd saad ühe ettevõtte infokaardil lisada võrdlusesse teised huvipakkuvad ettevõtted ning vaadata nende kvartaalseid ja aastaseid näitajaid kõrvuti samadel graafikutel. Infopanga kuldpaketti on lisandunud uus võimalus —. Nüüd saad ühe ettevõtte infokaardil lisada võrdlusesse teised huvipakkuvad ettevõtted ning vaadata nende kvartaalseid ja aastaseid näitajaid kõrvuti samadel graafikutel.

Võrrelda saab muu hulgas:

kvartali käivet;

töötajate arvu;

käivet töötaja kohta;

keskmist kuutöötasu;

müügitulu;

ärikasumit;

kasumit enne tulumaksustamist;

varasid ja omakapitali;

tööjõukulusid, kohustusi ja teisi finantsnäitajaid.

Miks see kasulik on?

Üksiku ettevõtte number ei ütle alati palju. Võrdlus aitab kiiremini aru saada, kas ettevõte kasvab turust kiiremini või aeglasemalt, kuidas muutub tema efektiivsus ning milline on tema positsioon teiste sarnaste ettevõtete kõrval.