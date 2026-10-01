Ettevõtete võrdlus nüüd Infopangas

Infopanga kuldpaketti on lisandunud uus võimalus — ettevõtetefinantsandmete võrdlusgraafikud. Nüüd saad ühe ettevõtte infokaardil lisada võrdlusesse teised huvipakkuvad ettevõtted ning vaadata nende kvartaalseid ja aastaseid näitajaid kõrvuti samadel graafikutel.
tööjõukulusid, kohustusi ja teisi finantsnäitajaid.
Kvartalinäitajate võrdlusgraafik
Miks see kasulik on?
Üksiku ettevõtte number ei ütle alati palju. Võrdlus aitab kiiremini aru saada, kas ettevõte kasvab turust kiiremini või aeglasemalt, kuidas muutub tema efektiivsus ning milline on tema positsioon teiste sarnaste ettevõtete kõrval.
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Näiteks saad mõne hetkega vaadata:
kuidas sinu ettevõtte käibekasv konkurentidega võrreldes liigub;
kas töötajate arv ja tööjõukulud kasvavad samas tempos;
kas töötajate arv ja tööjõukulud kasvavad samas tempos;
milline ettevõte teenib ühe töötaja kohta rohkem käivet;
kas töötajate arv ja tööjõukulud kasvavad samas tempos;
milline ettevõte teenib ühe töötaja kohta rohkem käivet;
kuidas on konkurentide müügitulu, kasum ja varade maht aastate jooksul muutunud.
Võrdlusesse saad lisada kuni viis ettevõtet korraga. Iga ettevõte kuvatakse graafikutel oma värviga ning võrdlus rakendub nii kvartaalsetele majandustulemustele kui ka Finantsraportile.
Ettevõtete võrdlusesse lisamiseks leia need kasutades otsingut Ärianalüütika plokis. Korraga saad võrrelda viite ettevõtet.
Hetkel on võimalus proovida Infopanga kuldpaketti 30 päeva tasuta. Ühtegi lisakohustust sellega ei kaasne.