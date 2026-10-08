Leedu saatis kaitsejõud turvama piiri Kaliningradiga

Riigikogu liikme ja välispoliitika asjatundja Kalev Stoicescu sõnul on Leedu otsus eemaldada põhiseadusest piirang välisriikide sõjaväebaasidele ja relvadele eelkõige võimalus tugevdada NATO heidutust.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.