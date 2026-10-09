Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud börsifirma juhi ärikeeldu kolmel põhjusel

Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhi Enn Laansoo Jr. ärikeeldu, sest ettevõtja jäi 17 kuud hiljaks pankrotiavalduse esitamisega, hoidis töötajat, kasvatades samal ajal maksuvõlga ning hilines majandusaasta aruande esitamisega.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millisel kolmel põhjusel nõuab maksejõuetuse teenistus Enn Laansoo Jr.-ile ärikeeldu ja kuidas ta end kohtus kaitses;
- miks vaieldakse selle üle, kas Elmo Rent Eesti pankrotiavaldus esitati liiga hilja ning mis roll oli selles kliendibaasil, töötajal ja kasvaval maksuvõlal.