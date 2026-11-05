Valitsus kavatseb seadustada idufirmade hulgas tuntud suurema hääleõigusega aktsiad

Amazon plaanib käivitada ühe ajaloo suurima võlakirjaemissiooni, mille eesmärk on koguda vahendeid tehisaru arendamiseks. Ettevõte sihib kokku 37–42 miljardit dollarit, mis plaanitakse kaasata nii USA kui ka Euroopa investoritelt.
Andmekeskuste rajamise buumi ära kasutamine võiks tuua Eestisse sadu miljoneid eurosid välisinvesteeringuid, luua uusi elektritootmisvõimsusi ning sadu töökohti. Selle ära kasutamiseks on meil umbes kolmeaastane aken, mille jooksul on võimalik neid keskuseid siia meelitada, selgitab saates Sunly energia- ja andmekeskuste arendusjuht Kaarel Aus.