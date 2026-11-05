Jenny Adholm: taristuehituses saab suurelt säästa

DPD Eesti ja Verston Eesti kogemused näitavad, et elektrikaubikud ja isegi rasketehnika võivad juba praegu olla diislikütusel töötavast tehnikast odavamad kasutada, kuid vajalik laadimistaristu tuleb endal välja nuputada ja selleks kõigeks ka raha leida. Riigi tuge ei ole isegi mitte kaugelt paistmas.