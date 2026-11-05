Jenny Adholm: taristuehituses saab suurelt säästa

Digitaliseerimine, uued tehnoloogiad ning parem planeerimine ja koostöö aitavad märkimisväärselt suurendada taristuehituse tõhusust. Näiteid saab tuua Skandinaaviast, aga ka Sopi-Tootsi tuulepargi ehitamiselt, kirjutab Verston Groupi jätkusuutlikkuse juht Jenny Adholm.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas aitab tellija lähteülesanne taristuehituses kulusid ja ressursikulu juba projekti alguses märgatavalt vähendada;
- mida tõi Jenny Adholmi hinnangul Sopi-Tootsi tuulepargi näide kaasa ehitusmahtude, vedude ja tõhususe vaates.