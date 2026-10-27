Noore kunsti oksjonil leidis pea kogu valik omale ostja. Kalleim oli Alo Valge teos 16 000 euroga

Osta Noort Kunsti sügisoksjonil leidis avalike tulemuste järgi ostja ligi 97 protsenti teostest, mis on tõenäoliselt suurim läbimüügimäär Eesti regulaarsetel kunstioksjonitel. Kalleimaks kujunes Alo Valge 16 000eurose lõpphinnaga maal, kuid kevadise oksjoniga võrreldes vahetusid kõrge hinna saavutanud autorid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised noored kunstnikud üllatasid sügisoksjonil enim hinnahüppega ja kuidas kommenteeris tulemust galerist Reigo Kuivjõgi;
- kuidas paistis 97protsendiline läbimüük silma Eesti kunstioksjonite võrdluses ja mida ütles Kristjan-Thor Vähi kasvava huvi kohta nüüdisaja kunsti vastu.