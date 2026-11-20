Eesti edukaima ettevõtte juht ülistab meeskonda. “Nendega vallutame maailma!”
LTH-Baasi tõid Eesti edukaimaks ettevõtteks julgus võtta korraga ette suuri projekte eri riikides ja suutlikkus need hästi ellu viia, ütles ettevõtte juht Anton Maljugin vahetult pärast tiitli vastuvõtmist TOP 100 galal Äripäeva raadiole.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.