Abivajaja hooldamise kodus muudavad lihtsamaks leidlikud abivahendid

Inimese elukorraldus võib võtta ootamatu pöörde, kui näiteks kõrgemast east tulenevalt lakkab keha funktsioneerimast nii nagu varem või kui haiguse või õnnetuse tagajärjel pöördub kogu senine elukorraldus pea peale. Kuidas hakkama saada ja kust otsida abi?

Tegemist on uue olukorraga ka abivajaja lähedastele. Täiskasvanu hooldamine on hoopis midagi muud kui beebi eest hoolitsemine. Tekivad küsimused: kas ma olen selleks valmis, kas saan hakkama, kes ütleb, kuidas peaksin toimima, nii et abivajajale haiget ei teeks? Samuti kerkib esile küsimus, kas tuleks leida hoolekandeasutus või saab lähedane või hooldaja kõigega ise hakkama?

Liikumisvõime langus või kaotus on alati traagiline sündmus nii inimesele endale kui ka tema lähedastele. „Uus olukord tekitab tavaliselt väga palju küsimusi ja sageli ei osata neile vastuseid leida. Oluline on julgeda küsida abi, mitte püüda üksi kõigi keeruliste toimingute ja valikutega hakkama saada. Nii abivajaja kui ka tema hooldajate igapäevaste toimingute lihtsustamiseks on tänapäeval olemas palju erinevaid abivahendeid ja tänu riiklikele toetustele ei tähenda abivahend tingimata ka suurt väljaminekut,” julgustab abivahendikeskuse Invaru klienditeeninduse valdkonna juht Kadri Tiido.

Mida tähendab “valmistage kodu ette”?

Igapäevaselt abivajajatega individuaalselt tegelevate Invaru terapeutide sõnul tuleks esmalt läbi mõelda, milline on abivajaja igapäevane keskkond. Kas see on maja või kõrgemal korrusel asuv korter? Kas toas on piisavalt ruumi, et näiteks hooldusvoodile mõlemalt poolt ligi pääseda või ratastooliga liikuda? Kuidas pääseda WCsse ja vannituppa? Kas hooldatavat on võimalik soovi korral õue viia?

„Ühest lahendust siin ei ole, sest inimesed ja võimalused on erinevad. Sobiv abivahend leidub sellegipoolest igale abivajajale. Selle väljaselgitamiseks on võimalik meie esindustes konsulteerida kogenud klienditeenindajatega, kes oskavad esitada suunavaid küsimusi lähtuvalt inimesest ja tema igapäevakeskkonnast,” ütleb Tiido.

Ta soovitab abivahendi vajadusele mõelda juba siis, kui abivajaja ise veel näiteks haiglas viibib. „Juba haiglas olles tuleks koos arstiga mõelda läbi ja teha nimekiri vajaminevast ning lasta arstil vastav tõend kirjutada, et edasine asjaajamine oleks lihtsam. Meie saame Invarus aidata abivahendi välja valida, nõustada selle kasutamist ja selgitada, kuidas riik sotsiaalkindlustusameti kaudu selle soetamist toetab.”

Soodustingimustel abivahendite üürimiseks või ostmiseks tuleb esmalt pöörduda koos arstitõendiga sotsiaalkindlustusametisse, kes väljastab isikliku abivahendi­kaardi. Abivahendeid saavad soodustingimustel üürida-osta lapsed, puudega lapsed, täiskasvanud, kel on töövõime vähenemine või töövõime kaotus, samuti vanaduspensionärid. Invarusse pöörduvad sageli just abivajaja lähedased, kellel on oluline võtta kaasa enda isikut tõendav dokument ning abivajaja isiklik abivahendikaart, arstitõend ja puuet või töövõime vähenemist tõendav dokument selle olemasolul.