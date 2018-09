Julgus eksida toob edu

Ainult tellijale

Meeste ja naiste erinev palgasoov joonistub silmanähtavalt välja juba kooliõpilaste seas, kirjutab Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) noorteklubi liige Martiina Made.

Eesti on jätkuvalt Euroopa Liidu suurim soolise palgalõhega riik – 2018. aastal on see Eurostati andmetel 25,3%. Selle teadmisega alustasid ettevõtlikud naised kevadel koolinoorte projektiga „Eneseväärtustamine on Sinu esimene töö“. 9.–11. klassi õpilastega kohtumisest järeldasid ettevõtlikud naised, et noored teavad keskmise palga suurust, kuid nende teadlikkus soolisest palgalõhest või segregatsioonist jääb väga kesiseks.

Võrdse palga temaatika kohta küsisid noored korduvalt, miks tehakse vahet naiste ja meeste töödel ning millest on see tingitud. Noortelt uuriti, mis on nende unistuste töö ja kui palju nad sooviksid ühes kuus palka saada. Tuli välja, et poisid sooviksid saada ettevõtjaks, jalgpalluriks, inseneriks või arendajaks. Tüdrukute seas olid populaarsed ettevõtja-, psühholoogi-, sisekujundaja- ja arstiamet. Kui poiste keskmine palgasoov jäi brutos 9800 euro kanti, siis tüdrukud märkisid, et nende palk võiks olla 2200 euro ringis.

Tulemuste põhjal võiks öelda, et poiste enesehinnangut oleks vaja pigem jahutada. Poiste vastustest selgub, et nad ambitsioonikamad, julgemad ja kohati ka täiesti ebarealistlikud. Tüdrukud on seevastu kahe jalaga maa peal ja väga kalkuleerivad. Kuigi neil paluti piiritult unistada, siis tüdrukute unistustepiir küündis vaid kahekordse keskmise palgani.