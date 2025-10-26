Raadiohommikus: mis äri ajab Bolt maakera kuklapoolel?

Äripäeva raadio nädala esimeses hommikuprogrammis võtame teemaks Eesti tegemised teisel pool maakera, koondamisjutud ja jätkuvalt saame rääkida ka valimistest.
- Eesti ettevõtted Bolt, Spacedrip, Bikeep, Dipperfox ja Eesti-Austraalia Kaubandus-Tööstuskoda paistsid silma Uus-Meremaal Euroopa Liidu äriüritusel.
- Foto: Liis Treimann
Eesti ettevõtted Bolt, Spacedrip, Bikeep, Dipperfox ja Eesti-Austraalia Kaubandus-Tööstuskoda paistsid silma Uus-Meremaal Euroopa Liidu äriüritusel. Millised on Eesti ettevõtete eesmärgid, diilid ja võimalused sealkandis, räägime Eesti Austraalias resideeruva suursaadiku Jaan Reinhold
iga.
Elisa, olles tänavu teatanud värbamistest, üllatas nüüd hoopis koondamisjutuga. Püüame teemasse tuua selgust. Hommikuprogrammis on külas Elisa Grupi digiteenuste asepresident ja digijuht Toomas Polli
.
Pärnus jäid kohalike valimiste järel opositsiooni nii valimised võitnud Isamaa kui ka Reformierakond. Selle asemel hakkab suvelinna juhtima viiest poliitilisest jõust koosnev koalitsioon, kus võtmerollid on plaanitud vahetuma. EKRE, Keskerakond, valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab ning Parempoolsed kirjutasid reedel leppele alla. Mis tulekul, küsime linnapea kohale asuvalt Kristel Voltenberg
ilt.
Börsiajakirjaniku Jana Saarkoppel
i kaasabil heidame pilgu väärtpaberiturgudele ja uudistele, mida investoril tasub algaval nädalal jälgida.
Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Saatejuht Tõnu Einasto vestleb Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juhatuse liikme Teet Kuusmik
uga ja R-S OSA Service’i juhi Alar Saluste
ga, kes jagab oma ettevõtte inspireerivat kogemust Narva tööstuspargis.
Saates rõhutab Teet Kuusmik, et Ida-Viru Investeeringute Agentuuri tööstuspargid pakuvad enamat kui vaid head asukohta ja infrastruktuuri, pakkudes ettevõtjatele laialdasi tugiteenuseid ja olles one-stop-shop-partneriks. Ta toob välja, et paljud kliendid on Ida-Virumaaga nii rahul, et teevad jätkuinvesteeringuid. Piirkonna tööstustraditsioonid ja kohalike positiivne suhtumine on olulised eelised.
Alar Saluste annab praktilise ülevaate, miks R-S OSA Service valis just Narva tööstuspargi.
11.00–12.00 “Kuum tool”.
Seekord istub kuumale toolile Swedbanki juht Olavi Lepp
, keda intervjueeris Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.
13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”.
Külas on majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo
, kellega vaatame üle selle sügise olulisemaid tööstust puudutavaid teemasid. Juttu on suurinvesteeringute meetmest, Rheinmetalli tehase rajamise tagasilükkamisest ja kaitsetööstusest tervikuna, samuti uuest eelarveperioodist ja tööstuse tulevikust.
Saadet juhib Harro Puusild.
15.00–16.00 “Lavajutud”.
Saates kõlab personalijuhi Margot Saluse
ettekanne sellest, kuidas kahe tule vahel mitte läbi põleda. Esineja puudutab pealekauba veel seda, kuidas hakkama saada teadmisega, et kõigile ei ole võimalik meeldida, ja mis on olnud tema tööelu kõige ebameeldivamad hetked.
Ettekanne on salvestatud tänavu aasta alguses toimunud personalitöö aastakonverentsil.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
