Raadiohommikus: mis äri ajab Bolt maakera kuklapoolel?

Börsiajakirjaniku Jana Saarkoppel i kaasabil heidame pilgu väärtpaberiturgudele ja uudistele, mida investoril tasub algaval nädalal jälgida.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saatejuht Tõnu Einasto vestleb Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juhatuse liikme Saatejuht Tõnu Einasto vestleb Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juhatuse liikme Teet Kuusmik uga ja R-S OSA Service’i juhi Alar Saluste ga, kes jagab oma ettevõtte inspireerivat kogemust Narva tööstuspargis.

Saates rõhutab Teet Kuusmik, et Ida-Viru Investeeringute Agentuuri tööstuspargid pakuvad enamat kui vaid head asukohta ja infrastruktuuri, pakkudes ettevõtjatele laialdasi tugiteenuseid ja olles one-stop-shop-partneriks. Ta toob välja, et paljud kliendid on Ida-Virumaaga nii rahul, et teevad jätkuinvesteeringuid. Piirkonna tööstustraditsioonid ja kohalike positiivne suhtumine on olulised eelised.

Alar Saluste annab praktilise ülevaate, miks R-S OSA Service valis just Narva tööstuspargi.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Seekord istub kuumale toolile Swedbanki juht Seekord istub kuumale toolile Swedbanki juht Olavi Lepp , keda intervjueeris Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.