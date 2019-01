Kuidas värvata Z-generatsiooni?

Noorte Z-generatsioonist räägitakse kui põlvkonnast, mis erineb suuresti eelnevatest. See loob väljakutse praegusele tööandjale: kuidas värvata noort, kes on teistsugune kui sa ise? Vastuseid pakub noorte ettevõtlikkusprogrammi Changemakers Academy algataja ja eestvedaja Erkki Kubber.

Levinud lahendus, mille poole tööandja liigub, on töökeskkond, mis ühendab töö ja vaba aja tegevusi. Töökohtade loomulikuks osaks on muutunud lauatenniselaud, kott-toolid või lauajalgpall. Näiteks Omniva lasi eri vanusega töötajatel kujundada enda soovide järgi vaba aja veetmise alad. Keskkonna muutmine ettevõtetes pole aga trendi muutnud. Tööjõu voolavus suureneb endiselt ning üha enam liigutakse projektipõhise töökorralduse poole. Tekib õigustatud küsimus, kuidas värvata noor endale pikemaks ajaks, sest lühiajaliselt midagi tehes on ju raske saavutada pikaajalisi tulemusi.