Kus on meie noored kübertalendid?

Meil on veel vähe andekaid küberkaitsehuvilisi noori, sest ainekavad on äsja loodud ja õpikud veel trükimasinas ning samas on raske ka talente avastada, kirjutab KüberOlümpia projektijuht Birgy Lorenz.

Birgy Lorenz

Äsja toimunud KüberPähkli 7.–12. klassile suunatud koolivooru ja üleriigilise võistluse “CyberSecurity meets Robotex” eesmärk oli leida küberkaitse talente, kes oskavad valdkonna probleeme lahendada, mõtlevad kastist välja ning oskavad teha õigeid strateegilisi valikuid. Paraku tulemused ei rõõmusta.