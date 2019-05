Nii vallutame Saksa ja Hiina turud

Kuidas saavad riik ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetada ettevõtjaid sisenemisel nõudlikele turgudele, nagu Saksamaa ja Hiina? EASi juhatuse esimees Alo Ivask tutvustab uusi terviklikkust taotlevaid strateegiaid.

Alo Ivask Foto: Erakogu

Eksportivad ettevõtted on Eesti majanduse peamine alus, eksport moodustab 4/5 Eesti majanduse kogutoodangust. Seetõttu on EASi järgmise viie aasta eesmärk kiirendada ekspordikasvu ja aidata suurendada meie kliendiportfellis olevates ettevõtetes loodavat lisandväärtust miljardi euro võrra ehk vähemalt 200 miljoni euro võrra aastas. Latt on kõrgel ning selle ületamiseks tuleb teha midagi teistmoodi, jõulisemalt ja fokusseeritumalt.