Rene Tammist: kliimakatastroofi vältimine nõuab otsustavat tegutsemist

Rahvusvaheline teadlaste kogukond on selgelt üksmeelel nii inimtekkelises kliimamuutustes kui ka selles, et aega heitmete vähendamiseks on jäänud väga napilt, mis nõuab kiiret tegutsemist ka OECD riikidest kõige süsinikumahukama majandusega Eestilt, kirjutab endine ettevõtlusminister Rene Tammist.

Rene Tammist. Foto: Andras Kralla

Aastaid on poliitikakujundajad üritanud kehtestada tõhusaid meetmeid, mis aitaksid kliimakatastroofi mõju ja ulatust vähendada. Euroopa Liit on olnud selles valdkonnas üheks eestvedajaks. Eesti ELi eesistumise ajal lepiti kokku ulatuslik seadusandlik pakett, mis on suunatud süsinikusaaste vähendamisele. Olulise uuenduskuuri läbis heitmekaubandus, mis seni oli kiratsenud. 2017. aasta detsembris heaks kiidetud muudatused on täitnud oma eesmärgi ning tõstnud CO2 hinna tasemele, kus see avaldab mõju energeetikasektori investeeringutele, ning on piiranud kõige saastavamate elektrijaamade turulepääsu.