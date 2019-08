Henn Sarv: meie, kes ära unustati

On seltskond pensionieelikuid, kes ei paku kellelegi huvi – ei investeerimise apologeetidele, ei sambaehitajatele ega lõhkujatele, kirjutab IT-koolitaja Henn Sarv.

Henn Sarv. Foto: Dmitri Gerassimov

Pensionireformi tormis ja tuules on üks asjaosaline ära unustatud. Mõne arvates kõrvaline asjaosaline, aga ehk peamine hoopis. See inimene, kelle pärast kogu see sammastik mõeldud on – kohe-kohe pensionile mineja.