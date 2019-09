Madis Toomsalu: pensioniplaani üheksa vastamata küsimust

Teise pensionisamba lammutamine põhineb parimal juhul mingisugusel naiiv-ideoloogial, mille taga puudub igasugune pikaajaline strateegia, kirjutab LHV Groupi juht Madis Toomsalu LHV Finantsportaalis.

Madis Toomsalu. Foto: Liis Treimann

Teise pensionisamba lõhkumise juures on selgusetust lammutajate motivatsiooni ümber ja sellest tulenevat segadust häirivalt palju. Seejuures keskenduvad plaani väljamõtlejad täielikult taktikale, jättes lahtiseks kõik soovitud eesmärkide ja pikaajalise väljavaate küsimused. Seega on mõistlik need küsimused üle küsida.