Margit Rüütelmann: nii jäätmekäitluses jätkata ei saa

Arvutusmetoodikaga mängides saame jäätmemajanduses end järgmise viie aasta jooksul euroliidus küll paremas valguses näidata, kuid see pole edasiviiv lahendus, kirjutab Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

Margit Rüütelmann. Foto: Erakogu

Arutelu, kuidas Eesti saavutab Euroopa Liidus kokkulepitud jäätmete taaskasutamise sihtarvu täitmise aastaks 2020, on kestnud aastaid. Lühike vastus sellele küsimusele on, et me ei saavuta seda sihtarvu, aga peaks ka selgitama, millest me räägime ja miks.