Indrek Mäe: läbi valu rikkusest pakatavasse pensionipõlve

Palju kriitikat pälvinud pensionireform toob kaasa ajutise valu, kuid see on investeering pikalt kestnud turumoonutuse lõpetamisse ning kokkuvõttes suurema rikkuse juurde pääsemiseks, kirjutab börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Indrek Mäe. Foto: Andres Haabu

Tuleb arvestada, et praegune pensionisüsteem on oma olemuselt üks paras turumoonutus. Kuna pensionikogumine on kohustuslik, tähendab see pensionivarasid investeerivate fondide jaoks garanteeritud nõudlust. Vabaturumajanduslik loogika ütleb, et igasuguste teenuste hind peaks kujunema pakkumise ja nõudluse suhtena – kui viimane on tagatud, võib pakkumishinna ükskõik kui kõrgele tõsta. Seda oleme ka näinud.