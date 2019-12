Martin Vahter: tulevikus saavad koolidest vanadekodud

Rahvastiku vananemine mõjutab ka kinnisvaraturgu – noortele peredele mõeldud elamute kõrvale juba kerkivad seenioride majad ja koolidest võivad saada vanadekodud, kirjutab 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter.

Martin Vahter. Foto: Andras Kralla

Soomes on levinud seenioride majad, kus on väikesed korterid ning ühisruumid, toitlustus ning ka meditsiiniabi. Kõik on tsentraalselt organiseeritud ja kuna teenuste kulu jagatakse inimeste vahel ära, siis on see ka mõistliku hinnaga. Sellised korter-vanadekodud on inimlik viis vanaduspõlve veetmiseks. Inimesel on oma tuba ja luba, aga samas tagatakse esmavajalikud tugiteenused.