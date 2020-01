Garri Raagmaa: ärge imestage, kui majandus lähiajal kiratseb

Alates 1973.aasta naftakriisist on Läänes iga 10 aasta tagant kasvule ikka järgnenud langus. Igal omad põhjused, kirjutab Tartu Ülikooli õppejõud, geograaf Garri Raagmaa vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Garri Raagmaa. Foto: Kati Rostfeldt

Tasapisi koguneb ka Eestis märke: palkade ja tootlikkuse kasvav lõhe, tootmisinvesteeringute vähesus, kinnisvara müügisurve kasv, osa tööstuste müügiraskused, täiesti jabur kaubanduskinnisvara arendamine jm, mis just optimismi ei lisa. Takkapihta tuleb mitmeaastane paus enne, kui Euroopa Liidu uue perioodi raha käiku läheb. No ja millist kriisi on suudetud ette ennustada?