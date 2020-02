Indrek Mäe: Tesla aktsiaralli kui taksojuhtide võidujooks

Tesla aktsia pöörane tõus on pakkunud tuhandele investoritele, aga ka spekulantidele kiire rikastumisvõimaluse, kasumist ilmajäämise kartuses aktsiale tekkinud tormijooks peab aga iga väärtpaberiomaniku ettevaatlikuks muutma, sest teadagi, mis juhtub siis, kui taksojuhid investeerima hakkavad, kirjutab Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Selge on see, et Tesla sõit on toimunud kui ameerika mägedel. Veel eelmise aasta mai lõpus ehk veidi rohkem kui pool aastat tagasi maksis Tesla aktsia 184 dollarit, kaks päeva kerkis Tesla turuväärtus 968 dollarini aktsia eest ning neljapäevase eelturu seisuga on turuosalised väärtpaberi eest valmis välja käima umbes 735 dollarit.